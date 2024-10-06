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Летом 2025 года Манчестер Сити прощается с 31-летним бразильцем
Этим летом трансфер сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон, который этим летом хотел покинуть английскую команду, однако трансфер сорвался, снова планирует покинуть АПЛ и перейти на этот раз в чемпионат Франции.
По имеющейся информации, "ПСЖ" заинтересован в подписании Эдерсона, руководство французского клуба считает, что переход 31-летнего бразильца возобновит конкуренцию на позиции вратарей.
Напомним, за этот сезон в АПЛ Эдерсон принял участие в семи матчах, в которых пропустил 8 голов и выстоял "на ноль" в одной игре.
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