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Летом 2025 года Манчестер Сити прощается с 31-летним бразильцем

Англия

Этим летом трансфер сорвался

Летом 2025 года Манчестер Сити прощается с 31-летним бразильцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон, который этим летом хотел покинуть английскую команду, однако трансфер сорвался, снова планирует покинуть АПЛ и перейти на этот раз в чемпионат Франции.

По имеющейся информации, "ПСЖ" заинтересован в подписании Эдерсона, руководство французского клуба считает, что переход 31-летнего бразильца возобновит конкуренцию на позиции вратарей.

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Напомним, за этот сезон в АПЛ Эдерсон принял участие в семи матчах, в которых пропустил 8 голов и выстоял "на ноль" в одной игре.

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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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