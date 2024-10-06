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Игрок Манчестер Юнайтед поддержал тренера перед матчем с Астон Виллой
Английский защитник обвинил свою команду в плохих результатах
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался на игроков своей команды и заявил, что легко обвинять других людей. Англичанин попросил игроков взять ответственность на себя за плохую форму. Тем самым он поддержал тренера Эрика Тен Хаага.
Как футболисту легко оглядываться вокруг и обвинять других людей, а также своего товарища по команде, персонал или тактику. Вы должны посмотреть на себя. Мы те, кто выходит на поле. Мы те, кто должен защищаться. Вы должны взять на себя ответственность, - сказал Магуайр.
Перед матчем с "Астон Виллой", Магуайр напомнил команде о предыдущей победе на "Вилла Парк".
Мы должны обрести веру в самих себя. Вспомните, что мы делали в прошлом сезоне на "Вилла Парк". В прошлом сезоне там было жарко. Затем мы отправились туда и добились победы, в которой нуждались в прошлом сезоне. И мы чувствуем, что сейчас играем лучше, чем в прошлом сезоне, - заявил английский защитник.
При этом защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, что результаты команды не устраивают его.
Результаты не те. Я чувствую, что мы должны набрать больше очков. Но этого не происходит, поэтому нам нужно что-то с этим делать, начиная с воскресенья, - сказал Магуайр.
В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" набрал 7 очков в 6 играх Премьер-Лиге и расположился на 14 месте. Руководство клуба задумывается о смене главного тренера и дало Тен Хаагу 2 матча на исправление. Источник пишет, что в случае поражения "Астон Вилле" тренеру клуба грозит увольнение.
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