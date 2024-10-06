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Челси нашли трансферную цель в Европе

Англия

Игроком интересуется ещё один английский клуб

Челси нашли трансферную цель в Европе

Фото: Imago

Новина українською

Лондонский "Челси" определил "идеальной целью" 22-летнего игрока "Боруссии Д" Карима Адейеми. По информации источника, английский клуб может заплатить за нового крайнего нападающего 50 млн евро.

Известно, что игроком также интересуется английский "Ливерпуль". Клуб ищет замену Мохаммеду Салаху, который по слухам, привлекает клубы из Саудовской Аравии.

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Клубы привлекает скорость игрока и умение обращаться с мячом. Карим Адейеми в этом сезоне провёл за "Боруссию Д" 8 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

В матче Лиги Чемпионов против "Селтика" Адейеми оформил хет-трик в первом тайме и был заменён в начале второго тайма из-за мышечной травмы. TransferMarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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Боруссия (Дортмунд) Карим Адейеми
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 16:08
Где то в углу заплакал маленький мудрик))
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 16:08
Где то в углу заплакал маленький мудрик))
Ответить
0
1

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