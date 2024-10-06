Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси нашли трансферную цель в Европе
Игроком интересуется ещё один английский клуб
Фото: Imago
Лондонский "Челси" определил "идеальной целью" 22-летнего игрока "Боруссии Д" Карима Адейеми. По информации источника, английский клуб может заплатить за нового крайнего нападающего 50 млн евро.
Известно, что игроком также интересуется английский "Ливерпуль". Клуб ищет замену Мохаммеду Салаху, который по слухам, привлекает клубы из Саудовской Аравии.
Клубы привлекает скорость игрока и умение обращаться с мячом. Карим Адейеми в этом сезоне провёл за "Боруссию Д" 8 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
В матче Лиги Чемпионов против "Селтика" Адейеми оформил хет-трик в первом тайме и был заменён в начале второго тайма из-за мышечной травмы. TransferMarkt оценивает игрока в 28 млн евро.
Популярное сейчас
- Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 1