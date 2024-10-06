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Артета: Хавертц не доволен. Он работает каждый день, потому что хочет большего
Он еще может развиваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал рост своего подопечного Кая Хавертца.
“Кай Хавертц упорно работает каждый день, потому что хочет большего. Он не доволен.
У него еще есть другой уровень. Он окружен невероятными игроками, но что-то в нем изменилось. Вы действительно чувствуете эту уверенность в нем”, – сказал Артета.
В текущем сезоне немец провел 10 матчей, в которых оформил шесть голов и один ассист. В частности, во вчерашнем поединке против "Саутгемптона" забил первый мяч "канониров".
В целом нападающий проводит второй сезон в составе "Арсенала". Летом 2023 года "канониры" заплатили "Челси" за немецкого футболиста 75 миллионов евро.
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