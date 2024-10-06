Артета: Хавертц не доволен. Он работает каждый день, потому что хочет большего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал рост своего подопечного Кая Хавертца.

“Кай Хавертц упорно работает каждый день, потому что хочет большего. Он не доволен. У него еще есть другой уровень. Он окружен невероятными игроками, но что-то в нем изменилось. Вы действительно чувствуете эту уверенность в нем”, – сказал Артета.

В текущем сезоне немец провел 10 матчей, в которых оформил шесть голов и один ассист. В частности, во вчерашнем поединке против "Саутгемптона" забил первый мяч "канониров".

В целом нападающий проводит второй сезон в составе "Арсенала". Летом 2023 года "канониры" заплатили "Челси" за немецкого футболиста 75 миллионов евро.