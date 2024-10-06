АПЛ. Челси - Ноттингем Форест 1:1. Страсть, драки, сейвы и немного футбола

Энцо Мареска решил вообще не менять стартовый состав по сравнению с тем, который победил "Брайтон" неделю назад. Все отдохнули посреди недели, поскольку против "Гента" выходила другая команда. И это означало, что Михаил Мудрик сегодня снова на скамейке запасных. Лишь одно стилистическое изменение было от наставника лондонцев - инвертированного фланогового защитника сегодня исполнял Гюсто, а не Кукурелья, как обычно.

Разница только в том, что команда Нуну Эшпириту Санту - это далеко не атакующий и открытый "Брайтон", они играют низким блоком и они знают все о том, как засушивать игру и нейтрализовать атаки соперников, "Ливерпуль" не даст соврать. В этом и была основная проблема, поскольку "синие" не имели комфортного пространства и противостоять такому автобусу достаточно сложно.

Наверное, если бы им удалось забить гол на первых минутах, то игра бы развязалась и мы бы увидели куда более смелую игру от "лесников", но не получилось, поэтому мы наблюдали то, что наблюдали. Попытки "Челси" пройти эту линию обороны были безуспешными, хотя почти весь первый тайм они провели на чужой половине поля. Интересно, что опасные моменты были даже у "Ноттингема", ведь сначала головой пробил опасно Йейтс, но спас Санчес, а ближе к концу тайма Мурилльо неожиданно перехватил мяч на чужой половине поля, прервал контратаку и мощно пробил. Санчес снова справился.

Основная активность у "Челси" шла от Нони Мадуэке, который несколько раз пробивал, в основном из-за пределов штрафной площади, но без спешки. А самый острый момент произошел после стараний Нони при прессинге. Он обокрал Мурилльо, прошел в штрафную и выполнил идеальный пас на Палмера, после удара которого круглый чудом не залетел в ворота, только поцеловав стойку ворот Селса.

Такой, рабочий тайм без голов. А если бы был гол от "Челси", можно было бы рассчитывать на более качественное футбольное зрелище. Во втором тайме низкий блок "Форест" был на месте, а "Челси" дальше придумывал, как можно пройти эти редуты. Старались-старались, а в итоге сами пропустили. Стандарт от "лесников" и Миленкович головой сбросил на набегающего Криса Вуда, который мастерски переправил круглого в дальний угол ворот. Эта тактика уже сработала на "Энфилде", она работает и здесь.

Лондонцев мог спасти только какой-то случайный гол, ведь наработанные комбинации не работали. И такой гол пришел. Нони Мадуэке принял мяч и спокойно сместился ближе к центру, пробив низом в дальний угол ворот Селса. Точно и это 1:1. На удивление, быстро сравняли счет "синие".

И эти два гола изрядно оживили игру, точнее оживили гостей, которые стали массированнее бежать вперед и давать больше пространства своим оппонентам. Правда это скорее пошло на пользу "Челси", Нони Мадуэке имел сразу два момента за одну минуту, но первый его удар прилетел в руки Селсу, а второй просто мимо ворот.

На 78-й минуте Джеймс Уорд-Прауз пошел на сознательный фол в попытке сорвать атаку "Челси". Он знал, что у него есть желтая и согласился быть удаленным ради сорванной атаки. Нуну Эшпириту Санту начал выпускать защитников, а Мареска на это ответил выходами на поле Жоау Феликса и Кристофера Нкунку. Но убойный момент был не у кого-то из них, Коул Палмер просто волшебно себе пробросил мяч под удар и только магия Матца Селса спасла "лесников".

Еще через 5 минут появились Михаил Мудрик и Педру Нету. Конечно, это далеко не очень комфортные условия для Михаила, который любит играть на пространстве, такого ему никто здесь не мог обеспечить. Но для кого подобные условия вообще комфортны? Педру Нету мог сразу отличиться ассистом, он сделал идеальную подачу на Жоау Феликса, но удар от португальца получился неточным, буквально немного не хватило.

Также голевую мог отдать и Михаил Мудрик, он также отдал на Нкунку идеальную передачу, тот в упор головой расстреливал Селса, впрочем вратарь справился. Произошло это через несколько секунд после того, как Нико Уильямс должен был выводить "Ноттингем" вперед, но безумная реакция Санчеса спасла "Челси".

И если вы думаете, что последняя атака была за "синими", то зря. "Ноттингем" в меньшинстве едва не вырвал победу после передачи с фланга, когда головой пробивал Жота Силва. Однако гениальный Роберт Санчес снова спас свою команду. Это было невероятное зрелище, если брать второй тайм. Но эта ничья все равно не может устроить "Челси", зато "Ноттингем" может гордиться тем, как они играли в первом тайме и в компенсированное ко второму тайму время. Это было круто. "Челси" остается на 4-м месте, но отставание от „Арсенала“ увеличилось. А "лесники" на комфортном, 9-м месте.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" — "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Мадуэке (57) — Вуд (50)

"Челси": Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл (Адарабиойо, 90+3), Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Феликс, 81) — Мадуэке (Нету, 90), Палмер, Санчо (Мудрик, 90) — Джексон (Нкунку, 81)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурильо, Морено (Уильямс, 82) — Йейтс, Уорд-Прауз — Хадсон-Одои (Эланга, 82), Гиббз-Уайт (Домингес, 76), Андерсон (Жота Силва, 66) — Вуд (Морато, 82)

Предупреждения: Кайседо (21), Палмер (75), Кукурелья (89), Колвилл (89), Нету (90+8), Фофана (90+12) — Уорд-Прауз (36), Селс (90+5)

Удаление: Уорд-Прауз (78)