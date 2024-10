АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0. Достижения для гостей

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Роберт Джонс

В прошлом сезоне МЮ дважды обыграл "Астон Виллу". В итоге манкунианцы финишировали ниже. В текущей кампании “львы” более уверенно идут как в домашних турнирах, так и в европейских, то есть сегодня они были фаворитом.

А безголевую ничью и подавно нечего было ждать. В последний раз команды не радовали зрителей забитыми в очном противостоянии еще в 2008 году. И все же после 16-ти сезонов коллективы снова выдали прагматический матч с элементами скучного футбола.

Первый тайм был практически равным. Но не слишком интересно одинаково с обеих сторон. Да, были комбинации, были претензии не обострения, но самой опасности – маловато.

На старте встречи команды обменялись моментами. На пятой минуте Кеш подарил контратаку гостям, но Рашфорду не удалось пробить Мартинеса из пределов штрафной – голкипер выручил. На восьмой минуте стреляла уже "Вилла". Тоже примерно с того же расстояния, но позиция была лучше. Роджерс целился в нижний угол, но не попал.

Хоть и несколько активнее действовали именно хозяева, но командный второй момент в матче – на счету МЮ. К концу тайма Гарначо сместился с фланга в центр и пробил в створ – Мартинес снова без проблем парировал.

Второй тайм также манкунианцы начали с работы для Мартинеса: аргентинец из-под перекладины вытащил удар Рашфорда из-за пределов штрафной. Впоследствии несколько ударов было от "Виллы", но снова МЮ ответил реальной опасностью.

На 67-й минуте стандарт на классной позиции заработал Гарначо – один из самых активных среди игроков гостей сегодня. Его принялся исполнять Бруну. Кстати, Фернандеш сегодня смог сыграть из-за удачного обжалования "манкунианцами" красной карточки в прошлом туре. И едва эти кабинетные игры (в положительном смысле этого слова) не принесли свои плоды. Португалец со стандарта попал в перекладину.

Было еще несколько прострелов, также немного ударов практически без опасности. Равная игра, которая катилась до ничьей. Для МЮ это плюс. Хотя именно игры от гостей было мало: только внезапные вспышки и ноль в обороне. "Вилла" действовала интереснее, но результата от этого не получила.

Восемь очков для “Манчестер Юнайтед” за семь туров. Худший старт в чемпионате Англии за 35 лет (тогда было семь баллов). Стоит ли это комментировать? Лучше просто помолчать…

8 - With eight points (W2 D2 L3), this is Manchester United's lowest tally in their opening seven matches of a league season since 1989-90 (7), when they went on to finish 13th under Alex Ferguson - his lowest league finish in charge of the club. Meagre. pic.twitter.com/RF3Z1iBrOo