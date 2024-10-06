  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Всего 8. Впервые за 35 лет Манчестер Юнайтед добыл настолько мало очков после стартовых матчей АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всего 8. Впервые за 35 лет Манчестер Юнайтед добыл настолько мало очков после стартовых матчей АПЛ

Англия

Вопросов к тен Хагу много

Всего 8. Впервые за 35 лет Манчестер Юнайтед добыл настолько мало очков после стартовых матчей АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 7-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0). После стартовых 7-ми матчей команда получила 8 очков.

Данный показатель является самым низким в истории "Манчестер Юнайтед" в первых 7-ми играх чемпионата с 1989-90 годов. Тогда "красные дьяволы" под руководством Алекса Фергюсона получили 7 очков и в итоге заняли 13-е место. Это был самый низкий финиш в АПЛ под руководством Фергюсона.

Читайте такжеСтало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку

По состоянию на сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате 14-е место. По очкам команда находится ближе к зоне вылета, чем к лидерской позиции.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Тоттенхэм 3:2. Шпоры потеряли преимущество в два мяча
yellow-arrow
"Игрокам должно быть стыдно". Легендарный форвард МЮ недоволен ничьей в матче с Астон Виллой
yellow-arrow
Ничья Манчестер Юнайтед против Астон Виллы. Как отреагировал тренер МЮ?
АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
06.10.2024 в 20:14
Гнати треба лисого шарлатана, давно треба було гнати. МЮ, з його грошима, міг би взяти справді гарного тренера, але, але, але... Але, команду досі тренує це лисе непорозуміння.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
06.10.2024 в 20:14
Гнати треба лисого шарлатана, давно треба було гнати. МЮ, з його грошима, міг би взяти справді гарного тренера, але, але, але... Але, команду досі тренує це лисе непорозуміння.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости