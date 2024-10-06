Всего 8. Впервые за 35 лет Манчестер Юнайтед добыл настолько мало очков после стартовых матчей АПЛ

В 7-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0). После стартовых 7-ми матчей команда получила 8 очков.

Данный показатель является самым низким в истории "Манчестер Юнайтед" в первых 7-ми играх чемпионата с 1989-90 годов. Тогда "красные дьяволы" под руководством Алекса Фергюсона получили 7 очков и в итоге заняли 13-е место. Это был самый низкий финиш в АПЛ под руководством Фергюсона.

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По состоянию на сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате 14-е место. По очкам команда находится ближе к зоне вылета, чем к лидерской позиции.