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Всего 8. Впервые за 35 лет Манчестер Юнайтед добыл настолько мало очков после стартовых матчей АПЛ
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 7-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0). После стартовых 7-ми матчей команда получила 8 очков.
Данный показатель является самым низким в истории "Манчестер Юнайтед" в первых 7-ми играх чемпионата с 1989-90 годов. Тогда "красные дьяволы" под руководством Алекса Фергюсона получили 7 очков и в итоге заняли 13-е место. Это был самый низкий финиш в АПЛ под руководством Фергюсона.
По состоянию на сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате 14-е место. По очкам команда находится ближе к зоне вылета, чем к лидерской позиции.
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