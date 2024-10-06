"Игрокам должно быть стыдно". Легендарный форвард МЮ недоволен ничьей в матче с Астон Виллой

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что «дьяволы» сыграли недостаточно хорошо.

"Я пытаюсь сейчас подобрать правильные слова. Стоит обратить внимание на Джонни Эванса и похвалить его за то, что он получил награду игроку матча. Но всем остальным игрокам, которые моложе него, должно быть стыдно", — сказал Бербатов в студии Sky Sports после игры.

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"Я думаю, что критика будет только расти. Сейчас они занимают 14-е место в АПЛ, это невероятно плохо и это (критика в адрес "МЮ") будет продолжаться", — отметил Бербатов.

В прошлом сезоне Эрик тен Хаг повторил антирекорд "Манчестер Юнайтед" по наименьшему количеству очков, набранных после семи туров в АПЛ — 9. В этом сезоне он обновил этот антирекорд, набрав 8 очков.