Ничья Манчестер Юнайтед против Астон Виллы. Как отреагировал тренер МЮ?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил команду после матча с "Астон Виллой".

Вы видите, что у нас была очень хорошая организация и сплоченность. В команде был хороший характер и хороший дух. Решительные, стойкие, - отметил Тен Хаг.

Также нидерландский специалист отметил, что это не первый сухой матч для его команды в английской Премьер-Лиге.

Это уже четвертый сухой матч в этом сезоне, - заметил Тен Хаг.

Помимо "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" сыграл выездные сухие матчи с "Кристал Пэлас" (0:0) и "Саутгемптоном" (0:3), а также домашний с "Фулхэмом" (1:0).

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место с 8 очками после 7 проведённых игр.