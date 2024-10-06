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Ничья Манчестер Юнайтед против Астон Виллы. Как отреагировал тренер МЮ?

Англия
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Эрик Тен Хаг похвалил команду

Ничья Манчестер Юнайтед против Астон Виллы. Как отреагировал тренер МЮ?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил команду после матча с "Астон Виллой".

Вы видите, что у нас была очень хорошая организация и сплоченность. В команде был хороший характер и хороший дух. Решительные, стойкие, - отметил Тен Хаг.

Также нидерландский специалист отметил, что это не первый сухой матч для его команды в английской Премьер-Лиге.

Это уже четвертый сухой матч в этом сезоне, - заметил Тен Хаг.

Помимо "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" сыграл выездные сухие матчи с "Кристал Пэлас" (0:0) и "Саутгемптоном" (0:3), а также домашний с "Фулхэмом" (1:0).

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место с 8 очками после 7 проведённых игр.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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