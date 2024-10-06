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АПЛ. Брайтон – Тоттенхэм 3:2. Шпоры потеряли преимущество в два мяча

Англия

"Чайки" во втором тайме перевернули все с ног на голову

АПЛ. Брайтон – Тоттенхэм 3:2. Шпоры потеряли преимущество в два мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, седьмой тур

6 октября, 18:30. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Брайтон" – "Тоттенхэм" 3:2

Голы: Минте 48, Рюттер 58, Уелбек 66 – Джонсон 23, Мэддисон 37

“Брайтон”: Вербругген – Кадиоглу (Эступиньян 46), Вебстер (Игор 9), Данк, Велтман – Хиншелвуд, Балеба (Виффер 74) – Минте (Груда 87), Рюттер (Энкисо 74), Митома – Уелбек

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Кулусевский, Бентанкур (Биссума 79), Мэддисон (М. Мур 86) – Джонсон, Соланке, Вернер (П. М. Сарр 80)

Предупреждения: Игорь 34, Вербругген 82 – Удоги 68, Кулусевский 69

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