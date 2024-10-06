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АПЛ. Брайтон – Тоттенхэм 3:2. Шпоры потеряли преимущество в два мяча
"Чайки" во втором тайме перевернули все с ног на голову
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, седьмой тур
6 октября, 18:30. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Брайтон" – "Тоттенхэм" 3:2
Голы: Минте 48, Рюттер 58, Уелбек 66 – Джонсон 23, Мэддисон 37
“Брайтон”: Вербругген – Кадиоглу (Эступиньян 46), Вебстер (Игор 9), Данк, Велтман – Хиншелвуд, Балеба (Виффер 74) – Минте (Груда 87), Рюттер (Энкисо 74), Митома – Уелбек
"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Кулусевский, Бентанкур (Биссума 79), Мэддисон (М. Мур 86) – Джонсон, Соланке, Вернер (П. М. Сарр 80)
Предупреждения: Игорь 34, Вербругген 82 – Удоги 68, Кулусевский 69
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