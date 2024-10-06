"Доволен всеми ими": Мареска - об атакующих игроках Челси в матче с Ноттингемом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал потерю очков в матче с "Ноттингемом" (1:1) в рамках 7-го тура АПЛ, а также оценил действия своих атакующих игроков.

"Я думаю, что первые 45 минут мы ничем не уступали, мы контролировали игру, создавали моменты, и игра была очень хорошей. Но, как я уже сказал, по сравнению с игрой в Брайтоне, это совершенно другой вид игры, поэтому вам нужно учиться.

Я думаю, что первый тайм был на высоте, а во втором тайме мы пропустили гол и стали немного больше подниматься и опускаться. После того, как мы забили сразу, а потом снова контролировали ситуацию.

Вероятно, красная карточка соперника должна дать облегчение, но, вероятно, сегодня было еще сложнее, поскольку они были в линии из пяти игроков, которые защищались в штрафной. Тогда вы рискуете потерять несколько мячей и пропустить контратаки или стандартные, которые очень сильны. Но в целом я считаю, что игра была очень хорошей, и я считаю, что мы заслужили победу.

Санчо? Джейдон был очень хорош, Нони был очень хорош, и когда Мудрик был в игре, он был очень хорош. Доволен всеми ими. Джейдон, как я уже говорил много раз, он делает именно то, что мы от него ожидаем. Сегодня он снова был неплох", - сказал Мареска.