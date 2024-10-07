Постекоглу о поражении от Брайтона: Это было полное разочарование и я глубоко расстроен этим

Вчера после 37 минуты "Тоттенхэм" вел в счете 2:0 и шел к своей шестой победе подряд во всех соревнованиях после голов Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона. Впрочем, лондонцы пропустили трижды во втором тайме и "Брайтон" забрал три очка. Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу остался очень недовольным результатом и подчеркнул, что с таким подходом к игре его подопечные не достигнут нужных вершин.

"Это было полное разочарование, и я глубоко расстроен этим. Это неприемлемый второй тайм - мы были далеко не на том уровне, на котором должны были бы быть. Возможно, увлеклись тем, как мы шли. Мы будто приняли свою судьбу и это трудно понять, поскольку мы не делали этого, пока я был здесь. Обычно мы боремся за все, а когда ты этого не делаешь, то платишь за это цену. Возможно, все шло слишком гладко. Футбол и жизнь подставят вам подножку, если вы забежите слишком далеко вперед, а именно так это выглядело во втором тайме. Это ужасная потеря для нас, как бы плохо это ни было, и есть лишь один способ исправить и это моя ответственность. Мы проиграли все наши поединки, не были конкурентоспособными, а если вы не конкурентоспособны, независимо от того, что вы делаете тактически, это не сработает", - цитирует Анге Постекоглу BBC.

Добавим, что после семи туров "Тоттенхэм" занимает девятое место, имея в своем активе 10 очков. Следующий свой матч лондонцы проведут 19 октября дома против "Вест Хэма".