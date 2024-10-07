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Эмери: Счастливы быть в топ-5 АПЛ, но нам нужно быть очень требовательными
Останавливаться "Вилла" не собирается
Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал ничью в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в седьмом туре АПЛ.
"В первом тайме мы не контролировали ход матча так, как планировали изначально. Во втором тайме мы изменили позиции некоторых игроков на поле, и команда заиграла лучше.
Мы лучше контролировали игру, избегали их переходов из обороны в атаку и не давали попасть в нашу штрафную. У них был один хороший шанс во втором тайме, когда они попали в перекладину, но я думаю, что в целом мы были лучше во второй половине.
В последние минуты игры мы были близки к тому, чтобы забить гол, но могу сказать, что ничья справедлива для обеих команд.
Это "Манчестер Юнайтед", а мы входим в первую пятерку в таблице. Мы счастливы быть там, но нам нужно быть очень требовательными и продолжать строить свою команду, чтобы добиться поставленных целей в чемпионате", - цитирует испанца пресс-служба "львов".
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