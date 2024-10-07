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Ливерпуль ведет переговоры о продлении контракта с двумя защитниками
Об этом сообщает Mirror
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" прекрасно начал этот сезон, одержав шесть побед в семи матчах в Премьер-лиге. Руководство "красных" довольны выступлением своих подопечных и уже хотят оставить некоторых своих игроков как можно дольше в команде.
Сообщается, что "Ливерпуль" продвигается в переговорах по контрактам двух ключевых защитников - Джарелла Куанса и Ибраима Конате. Переговоры с англичанином находятся на стадии завершения, а с французским защитником - на начальной стадии. 21-летний Кванса подписал четырехлетнее соглашение в мае 2023 года, но до сих пор не подписал новое соглашение, которое бы отражало его статус игрока первой команды. У француза нынешнее соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.
Добавим, что Ибраима Конате в этом сезоне провел 9 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей. Джарелл Куанса сыграл лишь в двух поединках нынешней кампании.
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