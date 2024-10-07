Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага

"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Томаса Тухеля на должность главного тренера вместо Эрика тен Хага. В клубе снова готовы рассмотреть его кандидатуру, как сообщает издание Daily Mail.

Читайте также Представители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед

Этим летом Тухель провел встречу с владельцами "МЮ", в частности с сэром Джимом Рэтклиффом, чтобы обсудить возможность стать новым главным тренером клуба, если они решат уволить Тена Хага. Сейчас он является основным кандидатом накануне важной встречи с владельцами клуба.

После 7 туров в чемпионате "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав всего 8 очков, что стало худшим показателем в АПЛ.