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Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага
Его кандидатуру в клубе уже рассматривали летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Томаса Тухеля на должность главного тренера вместо Эрика тен Хага. В клубе снова готовы рассмотреть его кандидатуру, как сообщает издание Daily Mail.
Этим летом Тухель провел встречу с владельцами "МЮ", в частности с сэром Джимом Рэтклиффом, чтобы обсудить возможность стать новым главным тренером клуба, если они решат уволить Тена Хага. Сейчас он является основным кандидатом накануне важной встречи с владельцами клуба.
После 7 туров в чемпионате "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав всего 8 очков, что стало худшим показателем в АПЛ.
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