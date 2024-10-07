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Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага

Англия

Его кандидатуру в клубе уже рассматривали летом

Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Томаса Тухеля на должность главного тренера вместо Эрика тен Хага. В клубе снова готовы рассмотреть его кандидатуру, как сообщает издание Daily Mail.

Читайте такжеПредставители Тухеля ведут переговоры с Манчестер Юнайтед

Этим летом Тухель провел встречу с владельцами "МЮ", в частности с сэром Джимом Рэтклиффом, чтобы обсудить возможность стать новым главным тренером клуба, если они решат уволить Тена Хага. Сейчас он является основным кандидатом накануне важной встречи с владельцами клуба.

После 7 туров в чемпионате "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав всего 8 очков, что стало худшим показателем в АПЛ.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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