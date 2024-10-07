"Вулверхэмптон" имеет ужасное начало в этом сезоне: после семи туров клуб занимает последнее место, имея в своем активе лишь одно очко. Главный тренер "волков" Гари О'Нил находится под серьезным давлением и появились слухи о возможном увольнении специалиста. Капитан "Вулверхэмптона" Марио Лемина встал на защиту своего наставника и ответил на критику относительно выступления команды.

"То, как мы играем, то, как мы защищаемся сейчас, приведет нас к вылету, и мы должны быть честными насчет этого прямо сейчас. Нет, Гари не является проблемой. У него все очень хорошо. Если вы говорите, что проблема в Гари О'Ниле, то вы лжецы и мошенники, потому что он дал нам очень много. Много вещей, которых мы не имели раньше. Он дал шанс многим игрокам, и теперь мы должны вернуть ему этот шанс, потому что на данный момент мы его не возвращаем. Я думаю, что болельщики также очень любят его. Сейчас это точка зрения из-за результатов, что вполне понятно. После международного перерыва нам нужно снова быть честными с самими собой и попытаться разобраться в себе, быть преданными плану, вот и все. У нас лишь одно очко, это очень плохо, но я уверена, что мы вернемся из этого. После международного перерыва будет тяжело психологически, но мы должны верить в себя", - заявил Марио Лемина в интервью BBC.

Добавим, что следующий матч "Вулверхэмптон" проведет 20 октября дома против "Манчестер Сити".