  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла продлила контракт с одним из самых перспективных форвардов АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла продлила контракт с одним из самых перспективных форвардов АПЛ

Англия

С прицелом на будущее

Астон Вилла продлила контракт с одним из самых перспективных форвардов АПЛ

Aston Villa

Новина українською

"Астон Вилла" объявила о заключении нового соглашения с нападающим Джоном Дураном.

По информации СМИ, английский клуб продолжил сотрудничество с 20-летним колумбийцем ещё на два сезона - до 2030 года.

Напомним, Дуран пополнил состав "Астон Виллы" в январе 2023 года, перейдя из "Чикаго Файр".

В текущем сезоне Джон записал на свой счёт 6 голов в 10 матчах во всех турнирах. Один из них - в ворота "Баварии" (1:0) в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Капитан Вулверхэмптона: Если вы говорите, что проблема в Гари О'Ниле, то вы лжецы и мошенники
yellow-arrow
Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага
yellow-arrow
Ливерпуль ведет переговоры о продлении контракта с двумя защитниками
Астон Вилла (Бирмингем) Джон Дуран
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости