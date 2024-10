Астон Вилла продлила контракт с одним из самых перспективных форвардов АПЛ

"Астон Вилла" объявила о заключении нового соглашения с нападающим Джоном Дураном.

По информации СМИ, английский клуб продолжил сотрудничество с 20-летним колумбийцем ещё на два сезона - до 2030 года.

Напомним, Дуран пополнил состав "Астон Виллы" в январе 2023 года, перейдя из "Чикаго Файр".



В текущем сезоне Джон записал на свой счёт 6 голов в 10 матчах во всех турнирах. Один из них - в ворота "Баварии" (1:0) в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

Aston Villa is delighted to announce that Jhon Durán has signed a new contract with the club!