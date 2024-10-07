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Астон Вилла продлила контракт с одним из самых перспективных форвардов АПЛ
С прицелом на будущее
Aston Villa
"Астон Вилла" объявила о заключении нового соглашения с нападающим Джоном Дураном.
По информации СМИ, английский клуб продолжил сотрудничество с 20-летним колумбийцем ещё на два сезона - до 2030 года.
Напомним, Дуран пополнил состав "Астон Виллы" в январе 2023 года, перейдя из "Чикаго Файр".
В текущем сезоне Джон записал на свой счёт 6 голов в 10 матчах во всех турнирах. Один из них - в ворота "Баварии" (1:0) в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.
Aston Villa is delighted to announce that Jhon Durán has signed a new contract with the club!— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 7, 2024
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