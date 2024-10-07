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Несколько клубов АПЛ интересуются молодым игроком Сантоса

Англия

Об этом сообщает Caught Offside

Несколько клубов АПЛ интересуются молодым игроком Сантоса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После вылета из высшего дивизиона в прошлом сезоне, "Сантос" вынужден рассматривать предложения различных клубов по продаже своих игроков, чтобы облегчить свои финансовые трудности. Одним из них является 18-летний Жоао Педро Шермонт, который приковал внимание несколько представителей АПЛ.

Сообщается, что "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Челси" интересуются молодым правым защитником. Несмотря на то, что сумма отступных за бразильца составляет 58 млн фунтов стерлингов, однако клуб готов рассмотреть и меньшие предложения за футболиста. Лондонские клубы уже вступили в переговоры с ближайшим окружением бразильца.

Добавим, что в этом году Жоао Педро Шермонт провел 35 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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