Несколько клубов АПЛ интересуются молодым игроком Сантоса

После вылета из высшего дивизиона в прошлом сезоне, "Сантос" вынужден рассматривать предложения различных клубов по продаже своих игроков, чтобы облегчить свои финансовые трудности. Одним из них является 18-летний Жоао Педро Шермонт, который приковал внимание несколько представителей АПЛ.

Сообщается, что "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Челси" интересуются молодым правым защитником. Несмотря на то, что сумма отступных за бразильца составляет 58 млн фунтов стерлингов, однако клуб готов рассмотреть и меньшие предложения за футболиста. Лондонские клубы уже вступили в переговоры с ближайшим окружением бразильца.

Добавим, что в этом году Жоао Педро Шермонт провел 35 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.