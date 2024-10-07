Гвардиола: Не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых Ман Сити добился за эти годы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил значимость для своей команды голкипера Эдерсона после матча седьмого тура АПЛ против "Фулхэма" (3:2).

"Я много раз говорил, что не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых мы добились за эти годы.

Он сделал два невероятных сейва. Он их делает в важные моменты игры. В конце концов, великие вратари должны выручать.

Помню, он спасал нас в в определенные моменты в Лиге чемпионов, и мы побеждали. Когда он не спасал - мы не могли пройти дальше.

Эдерсон - важная фигура в нашей команде. Нам повезло, что он у нас есть, и я надеюсь, что он счастлив.

Он знал с первого дня, что я не хочу, чтобы он уходил. Правда в том, что предложение так и не поступило. Настоящее предложение.

Предложение делали, но вратарь, который выиграл четыре Премьер-лиги подряд - у него есть ценник. Иначе он не может уйти", - сказал Гвардиола.