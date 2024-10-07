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Гвардиола: Не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых Ман Сити добился за эти годы

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Бразилец был на грани ухода этим летом

Гвардиола: Не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых Ман Сити добился за эти годы

ESPN

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил значимость для своей команды голкипера Эдерсона после матча седьмого тура АПЛ против "Фулхэма" (3:2).

"Я много раз говорил, что не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых мы добились за эти годы.

Он сделал два невероятных сейва. Он их делает в важные моменты игры. В конце концов, великие вратари должны выручать.

Помню, он спасал нас в в определенные моменты в Лиге чемпионов, и мы побеждали. Когда он не спасал - мы не могли пройти дальше.

Эдерсон - важная фигура в нашей команде. Нам повезло, что он у нас есть, и я надеюсь, что он счастлив.

Он знал с первого дня, что я не хочу, чтобы он уходил. Правда в том, что предложение так и не поступило. Настоящее предложение.

Предложение делали, но вратарь, который выиграл четыре Премьер-лиги подряд - у него есть ценник. Иначе он не может уйти", - сказал Гвардиола.

Напомним, Эдерсон перешёл в "Сити" в 2017 году из "Бенфики".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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