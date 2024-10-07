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Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
Не прошло без внимания клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 6 октября, Михаил Мудрик провел свой 50-й матч в рамках английской Премьер-лиги. Случилось это в игре седьмого тура против "Ноттингем Форест" (1:1).
В связи с этим событием пресс-служба "Челси" опубликовала пост в социальных сетях, где отметила достижение украинского вингера.
"Веха Миши", - говорится в подписи.
Всего за "Челси" Мудрик провёл уже 66 поединков.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
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