Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки

Вчера, 6 октября, Михаил Мудрик провел свой 50-й матч в рамках английской Премьер-лиги. Случилось это в игре седьмого тура против "Ноттингем Форест" (1:1).

В связи с этим событием пресс-служба "Челси" опубликовала пост в социальных сетях, где отметила достижение украинского вингера.

"Веха Миши", - говорится в подписи.

Всего за "Челси" Мудрик провёл уже 66 поединков.