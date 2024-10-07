Ла Лига требует распустить группу фанатов Атлетико Мадрид

Мадридский "Атлетико" может столкнуться с серьезными последствиями после инцидентов, произошедших во время матча против "Реала" 29 сентября.

Ла Лига обратилась в Государственный департамент Испании против насилия с просьбой запретить фанатскую группировку Frente Atletico, которая была причастна к беспорядкам на трибунах.

Ла Лига подала досье, в котором упоминается 142 инцидента с участием группы с 2015 по 2023 годы.

Напомним, что во время матча болельщики "Атлетико" бросали различные предметы в сторону вратаря "Реала" Тибо Куртуа, из-за чего игру пришлось прервать.

