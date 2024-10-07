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Манчестер Сити выиграл арбитраж против Премьер-лиги

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Клуб опубликовал заявление

Манчестер Сити выиграл арбитраж против Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" победил в длительном юридическом противостоянии с Премьер-лигой. Арбитражный трибунал признал незаконными правила лиги относительно финансового фэйр-плей, которые касаются транзакций между клубами и связанными с ними компаниями.

В своем решении трибунал пришел к выводу, что правила APT нарушают законодательство Великобритании и являются дискриминационными. Кроме того, было установлено, что лига злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке.

Трибунал также отменил решение Премьер-лиги относительно пересчета стоимости двух спонсорских соглашений "Манчестер Сити".

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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