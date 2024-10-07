"Он выглядел беспомощно". Как Тоттенхэм упустил возможность подписать талантливого нападающего

Бывший менеджер и спортивный директор "Тоттенхэма" Дэвид Плит рассказал о том, как "шпоры" упустили возможность подписать Робина ван Перси, когда тот еще играл за "Фейеноорд".

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"В 2004 году я работал спортивным директором "Тоттенхэма". Я поехал в "Фейеноорд", чтобы посмотреть на молодого юношу по имени Робин ван Перси. Выйдя на замену, он выглядел беспомощно", — вспоминает Плитт.

"Арсенал" тоже не хотел его подписывать, но они устроили второй просмотр для игрока и, в конце концов, решили рискнуть".

У підсумку ван Персі перейшов до "Арсенала" — заклятих суперників "Тоттенгема". Відтоді "летючий голандець" забив 144 голи в 280 матчах Прем’єр-ліги, граючи за "канонірів" та "Манчестер Юнайтед".

В итоге ван Перси оказался в "Арсенале" — в команде, которая была заклятым соперником "Тоттенхэма". С тех пор "летучий голландец" забил 144 гола в 280 матчах Премьер-лиги, выступая за "канониров" и "Манчестер Юнайтед".