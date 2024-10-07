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Талантливый форвард рассказал, против кого ему было играть труднее всего
Перспективный нападающий из АПЛ поделился своим видением
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Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон назвал трех самых тяжелых соперников, против которых ему приходилось играть.
Evan Ferguson names his three toughest opponents ???? pic.twitter.com/q1bgVNY0ix— ESPN UK (@ESPNUK) October 7, 2024
"Вероятно, я бы сказал, что это Эдуардо Камавинга, Вильям Салиба и Свен Ботман. Сложнее всего было играть именно против Камавинги, он силен во всем", — поделился Фергюсон.
В последнее время у 19-летнего Эвана Фергюсона возникли проблемы с игровой практикой в "Брайтоне". Молодой нападающий появлялся на поле лишь выходя на замену в трех матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Голевыми действиями форвард пока что не успел отметиться.
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