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Талантливый форвард рассказал, против кого ему было играть труднее всего

Англия
Обновлено

Перспективный нападающий из АПЛ поделился своим видением

Талантливый форвард рассказал, против кого ему было играть труднее всего

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Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон назвал трех самых тяжелых соперников, против которых ему приходилось играть.

"Вероятно, я бы сказал, что это Эдуардо Камавинга, Вильям Салиба и Свен Ботман. Сложнее всего было играть именно против Камавинги, он силен во всем", — поделился Фергюсон.

В последнее время у 19-летнего Эвана Фергюсона возникли проблемы с игровой практикой в "Брайтоне". Молодой нападающий появлялся на поле лишь выходя на замену в трех матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Голевыми действиями форвард пока что не успел отметиться.

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Брайтон энд Хоув Альбион Эван Фергюсон
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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