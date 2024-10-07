Талантливый форвард рассказал, против кого ему было играть труднее всего

Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон назвал трех самых тяжелых соперников, против которых ему приходилось играть.

Evan Ferguson names his three toughest opponents ???? pic.twitter.com/q1bgVNY0ix — ESPN UK (@ESPNUK) October 7, 2024

"Вероятно, я бы сказал, что это Эдуардо Камавинга, Вильям Салиба и Свен Ботман. Сложнее всего было играть именно против Камавинги, он силен во всем", — поделился Фергюсон.

В последнее время у 19-летнего Эвана Фергюсона возникли проблемы с игровой практикой в "Брайтоне". Молодой нападающий появлялся на поле лишь выходя на замену в трех матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Голевыми действиями форвард пока что не успел отметиться.