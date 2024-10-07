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Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед

Англия

Разместила возле стадиона Олд Траффорд фургон с баннером

Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

После неудач "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Эрик тен Хаг стал объектом жесткой критики.

Ситуацию обострила громкая акция популярной сети пиццерий Domino's Pizza, которая разместила возле стадиона "Олд Траффорд" фургон с баннером, на котором изображен тен Хаг с саркастической надписью: "Мы нанимаем на работу. Не тебя, Эрик".

Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера ("Ливерпуля") на 10 очков.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 20:20
Такого позора никогда не было, но вопрос к руководству мю, зачем удерживать тренера, который только и делает, что разрушает великое наследие сера Алекса Фергюсона
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 20:20
Такого позора никогда не было, но вопрос к руководству мю, зачем удерживать тренера, который только и делает, что разрушает великое наследие сера Алекса Фергюсона
Ответить
0
1

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