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Пиццерия Domino's Pizza высмеяла тренера Манчестер Юнайтед
Разместила возле стадиона Олд Траффорд фургон с баннером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После неудач "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Эрик тен Хаг стал объектом жесткой критики.
Ситуацию обострила громкая акция популярной сети пиццерий Domino's Pizza, которая разместила возле стадиона "Олд Траффорд" фургон с баннером, на котором изображен тен Хаг с саркастической надписью: "Мы нанимаем на работу. Не тебя, Эрик".
Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера ("Ливерпуля") на 10 очков.
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