После неудач "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Эрик тен Хаг стал объектом жесткой критики.

Ситуацию обострила громкая акция популярной сети пиццерий Domino's Pizza, которая разместила возле стадиона "Олд Траффорд" фургон с баннером, на котором изображен тен Хаг с саркастической надписью: "Мы нанимаем на работу. Не тебя, Эрик".

Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера ("Ливерпуля") на 10 очков.