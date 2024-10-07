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Игрок Ливерпуля продлил контракт с клубом
Защитнику 21 год и он является воспиитанником Ливерпуля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Джарелл Кванса подписал долгосрочный контракт с клубом.
"Я думаю, что приход нового менеджера и его тренерский стиль определенно сыграли важную роль в этом. Я думаю, что это лучший клуб в мире, в котором я могу развиваться и стать лучшим игроком", — сказал Кванса.
Также Кванса похвалил игроков "Ливерпуля".
"Я думаю, что игроки вокруг меня, с которыми я хочу усердно работать и к которым прислушиваюсь, я думаю, что они лучшие на своих позициях в данный момент. Так что, как я уже сказал, лучшего места для меня, наверное, не найти", — уверен Кванса.
Предыдущий контракт игрока действовал до 2026 года. Также в этом году заканчивается контракт другого защитника — Ибраимы Конате. В 2025 году контракты истекают у троих ключевых игроков "Ливерпуля": защитников Вирджила ван Дейка и Трента Александра-Арнольда, а также у нападающего клуба Мохаммеда Салаха.
В этом сезоне 21-летний Кванса провёл 2 игры за "Ливерпуль" во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt — 22 млн евро.
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