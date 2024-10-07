Манчестер Юнайтед хочет снять документальный фильм о возрождении клуба

"Манчестер Юнайтед", несмотря на тяжелые времена, продолжает привлекать внимание. Новые владельцы клуба, желая еще больше популяризировать бренд, начали переговоры с крупнейшими стриминговыми платформами о создании документального фильма.

Переговоры ведутся с такими гигантами как: Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Планируется, что фильм расскажет историю возрождения "красных дьяволов" после прихода Джима Рэтклиффа и его команды.

Хотя детали проекта пока не разглашаются, предполагается, что съемки могут начаться уже в начале следующего сезона.