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Манчестер Юнайтед хочет снять документальный фильм о возрождении клуба
Детали проекта пока не разглашаются
Jon Super/Telegraph
"Манчестер Юнайтед", несмотря на тяжелые времена, продолжает привлекать внимание. Новые владельцы клуба, желая еще больше популяризировать бренд, начали переговоры с крупнейшими стриминговыми платформами о создании документального фильма.
Переговоры ведутся с такими гигантами как: Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Планируется, что фильм расскажет историю возрождения "красных дьяволов" после прихода Джима Рэтклиффа и его команды.
Хотя детали проекта пока не разглашаются, предполагается, что съемки могут начаться уже в начале следующего сезона.
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