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Манчестер Юнайтед хочет снять документальный фильм о возрождении клуба

Англия

Детали проекта пока не разглашаются

Манчестер Юнайтед хочет снять документальный фильм о возрождении клуба

Jon Super/Telegraph

Новина українською

"Манчестер Юнайтед", несмотря на тяжелые времена, продолжает привлекать внимание. Новые владельцы клуба, желая еще больше популяризировать бренд, начали переговоры с крупнейшими стриминговыми платформами о создании документального фильма.

Переговоры ведутся с такими гигантами как: Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Планируется, что фильм расскажет историю возрождения "красных дьяволов" после прихода Джима Рэтклиффа и его команды.

Хотя детали проекта пока не разглашаются, предполагается, что съемки могут начаться уже в начале следующего сезона.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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