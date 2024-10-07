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Челси обеспокоен состоянием Фофаны: защитник пройдет обследование во Франции

Англия

Игрок испытывает дискомфорт в правой голени

Челси обеспокоен состоянием Фофаны: защитник пройдет обследование во Франции

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" обратился к французской футбольной федерации с просьбой провести детальное обследование Уэсли Фофани в Клерфонтене.

Причиной беспокойства стала травма правой голени, которую футболист получил еще три недели назад. Медицинский штаб "Челси" считает необходимым дополнительно проверить состояние футболиста. Если во время тестов не будет обнаружено ничего неожиданного, ожидается, что центральный защитник останется со своей национальной командой во время международного перерыва.

Фофана отыграл все 90 минут во время ничьей с "Ноттингемом Форестом" (1:1) на этих выходных. Уэсли в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 597 минут.

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