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Ливерпуль продлил контракт с молодым центрбеком
Потенциальная замена Ван Дейку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с 21-летним Джарреллом Куансой. Точные сроки соглашения не сообщаются.
"В эту минуту я не могу быть счастливее.
Приход нового наставника и его тренерский стиль определенно сыграли огромную роль, и я думаю, что это лучший клуб в мире, где я могу развиваться и становиться лучшим игроком", - сказал центральный защитник.
Куанса - воспитанник "Ливерпуля". С момента своего дебюта за основную команду в 2023 году, Джаррелл провёл 35 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Jarell Quansah has signed a new long-term contract ????????— Liverpool FC (@LFC) October 7, 2024
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