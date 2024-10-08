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Ливерпуль продлил контракт с молодым центрбеком

Англия
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Потенциальная замена Ван Дейку

Ливерпуль продлил контракт с молодым центрбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с 21-летним Джарреллом Куансой. Точные сроки соглашения не сообщаются.

"В эту минуту я не могу быть счастливее.

Приход нового наставника и его тренерский стиль определенно сыграли огромную роль, и я думаю, что это лучший клуб в мире, где я могу развиваться и становиться лучшим игроком", - сказал центральный защитник.

Куанса - воспитанник "Ливерпуля". С момента своего дебюта за основную команду в 2023 году, Джаррелл провёл 35 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Ливерпуль контракт Джаррел Куанса
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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