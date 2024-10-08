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Ньюкасл интересуется вингером мюнхенской Баварии

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл интересуется вингером мюнхенской Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" был близок к тому, чтобы нарушить правила финансового фэйр-плей Премьер-лиги, прежде чем крупные продажи 30 июня позволили им избежать наказания. Однако сейчас "сороки" стремятся избежать подобной ситуации и будет изучать рынок свободных агентов на фоне своих проблем.

Сообщается, что "Ньюкасл" рассматривает переход Лероя Сане как возможность получить высококлассного игрока без отступных. 28-летний немец сможет начать переговоры о переходе на "Сент-Джеймс Парк" в январе, когда у него останется лишь шесть месяцев до завершения его соглашения в "Баварии". Эдди Хау стремится подписать нового правого вингера, учитывая нехватку качества на этой позиции в его нынешнем составе.

Добавим, что в этом сезоне Лерой Сане провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.

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Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Лерой Сане
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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