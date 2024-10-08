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Руни: Уверен, что тен Хаг - фантастический тренер. Он выигрывал трофеи везде

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Мнение экс-игрока манкунианцев

Руни: Уверен, что тен Хаг - фантастический тренер. Он выигрывал трофеи везде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Плимута" и бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни встал на защиту наставника "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

"Ну, очевидно, это дело владельцев футбольного клуба. Я уверен, что Эрик Тен Хаг — фантастический тренер.

Он выигрывал трофеи везде, где был, и выигрывал трофеи с "Манчестер Юнайтед". Так что да, он переживает трудный период, и я думаю, он сам, вероятно, так сказал бы.

Но хочется, чтобы он смог переломить ситуацию, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем приходится все перестраивать с другим специалистом.

Любой признает, что "МЮ" хочет бороться за титулы, поэтому, я уверен, все в клубе понимают, что им нужно подниматься с 14-го места (в АПЛ - прим.).

Я знаю, что Эрик Тен Хаг делает все возможное, чтобы попытаться улучшить положение. Игроки, как я уже говорил в прошлом сезоне, должны делать больше, чем они делают", - сказал Руни в эфире Sky Sports.

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Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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