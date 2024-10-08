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Тоттенхэм интересуется полузащитником Кристал Пэлас
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый сезон для Эберечи Эзе оказался достаточно удачным, где его команда завершила сезон внутри турнирной таблицы, а игрок отметился 11 голами и 6 ассистами. Впрочем, начало нынешней кампании у "Кристал Пэлас" кажется неудачным и лондонцы еще не сумели одержать свою первую победу в лиге, однако интерес к 26-летнему игроку не угасает.
Сообщается, что атакующим полузащитником "орлов" интересуется "Тоттенхэм". У игрока "Кристал Пэлас" контракт рассчитан до 2027 года и клуб оценивает своего футболиста в пределах 50-60 млн фунтов стерлингов. Команда Постекоглу рассматривает возможность подписания нового атакующего полузащитника, который будет играть вместе с Джеймсом Мэддисоном или конкурировать с ним за его позицию.
Добавим, что в этом сезоне Эберечи Эзе провел 9 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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