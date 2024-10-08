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И не Гвардиола, и не Моуринью. Назван лучший тренер АПЛ в XXI веке
Победил наиболее опытный
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Goal опубликовало рейтинг лучших тренеров английской Премьер-лиги в XXI веке.
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Список возглавил Алекс Фергюсон. Компанию в первой тройке шотландскому специалисту составили Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер.
Топ-15 выглядит следующим образом:
- 1. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед");
- 2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- 3. Арсен Венгер ("Арсенал");
- 4. Жозе Моуринью ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм");
- 5. Юрген Клопп ("Ливерпуль");
- 6. Карло Анчелотти ("Челси", "Эвертон");
- 7. Роберто Манчини ("Манчестер Сити");
- 8. Антонио Конте ("Челси", "Тоттенхэм");
- 9. Мануэль Пеллегрини ("Манчестер Сити", "Вест Хэм");
- 10. Клаудио Раньери ("Челси", "Лестер", "Фулхэм");
- 11. Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль", "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон");
- 12. Маурисио Почеттино ("Саутгемптон", "Тоттенхэм", "Челси");
- 13. Микель Артета ("Арсенал");
- 14. Дэвид Мойес ("Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм");
- 15. Жерар Улье ("Ливерпуль").
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Источник:Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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