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И не Гвардиола, и не Моуринью. Назван лучший тренер АПЛ в XXI веке

Англия
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Победил наиболее опытный

И не Гвардиола, и не Моуринью. Назван лучший тренер АПЛ в XXI веке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Издание Goal опубликовало рейтинг лучших тренеров английской Премьер-лиги в XXI веке.

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Список возглавил Алекс Фергюсон. Компанию в первой тройке шотландскому специалисту составили Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер.

Топ-15 выглядит следующим образом:

  • 1. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед");
  • 2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
  • 3. Арсен Венгер ("Арсенал");
  • 4. Жозе Моуринью ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм");
  • 5. Юрген Клопп ("Ливерпуль");
  • 6. Карло Анчелотти ("Челси", "Эвертон");
  • 7. Роберто Манчини ("Манчестер Сити");
  • 8. Антонио Конте ("Челси", "Тоттенхэм");
  • 9. Мануэль Пеллегрини ("Манчестер Сити", "Вест Хэм");
  • 10. Клаудио Раньери ("Челси", "Лестер", "Фулхэм");
  • 11. Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль", "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон");
  • 12. Маурисио Почеттино ("Саутгемптон", "Тоттенхэм", "Челси");
  • 13. Микель Артета ("Арсенал");
  • 14. Дэвид Мойес ("Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм");
  • 15. Жерар Улье ("Ливерпуль").
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Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Арсен Венгер Алекс Фергюсон АПЛ тренер Жозе Моуринью
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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