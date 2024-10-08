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Манчестер Сити готов зимой подписать звезду сборной Испании
Летом к его подписанию был близок Ливерпуль
goal
"Манчестер Сити" наметил трансферную цель в зимнее окно. После травмы Родри до конца сезона, клуб заинтересован в подписании Мартина Субименди из "Реал Сосьедада".
По информации Relevo, "горожане" готовы предложить за игрока 60 млн евро. Игрок, несмотря на предложения "Реала Сосьедада", не продлевал контракт с клубом, действующий до 2027 года.
Летом игроком интересовались европейские ТОП-клубы. Близким к его подписанию был английский "Ливерпуль", но игрок решил остаться в Испании и сделка сорвалась. Английский клуб предлагал 60 млн евро за игрока.
В этом сезоне Субименди сыграл 10 игр во всех клубных турнирах и забил гол. TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.
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