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Хавбек Челси Касадей рассказал, кто убедил его остаться в клубе этим летом
Соотечественники нашли общий язык
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Чезаре Касадей признался, что побудить его остаться на "Стэмфорд Бридж" смог разговор с новым главным тренером лондонцев Энцо Мареской.
"Думаю, что прошлый сезон был довольно трудным, особенно последние шесть месяцев, потому что я не играл много. Я был не очень счастлив, потому что все хотят игрового времени.
Но с того момента, как я поговорил с наставником, я был на 100% уверен, что решение остаться будет лучшим для меня и для моего совершенствования, и для моей карьеры.
Я не хотел уходить навсегда. Были некоторые варианты с арендами, но я всегда хотел играть за "Челси". Мы одна из самых великих команд в мире, поэтому я не могу быть более горд, что выступаю за "Челси", - сказал Чезаре.
За первую команду "Челси" Касадей выступает с 2023 года. С тех пор 21-летний итальянец поиграл на правах аренды за "Рединг" и "Лестер", а также провёл 13 матчей в составе нынешнего клуба.
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