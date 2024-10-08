Хавбек Челси Касадей рассказал, кто убедил его остаться в клубе этим летом

Полузащитник "Челси" Чезаре Касадей признался, что побудить его остаться на "Стэмфорд Бридж" смог разговор с новым главным тренером лондонцев Энцо Мареской.

"Думаю, что прошлый сезон был довольно трудным, особенно последние шесть месяцев, потому что я не играл много. Я был не очень счастлив, потому что все хотят игрового времени.

Но с того момента, как я поговорил с наставником, я был на 100% уверен, что решение остаться будет лучшим для меня и для моего совершенствования, и для моей карьеры.

Я не хотел уходить навсегда. Были некоторые варианты с арендами, но я всегда хотел играть за "Челси". Мы одна из самых великих команд в мире, поэтому я не могу быть более горд, что выступаю за "Челси", - сказал Чезаре.