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Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец

Англия

Александр Зинченко не забывает бывших одноклубников

Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш стал отцом. У англичанина и его жены Саши Этвуд родилась дочь, которую пара назвала Милой Роуз.

Полузащитник поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram. Также поздравил игрока его бывший одноклубник - украинец Александр Зинченко.

"Поздравляю вас обоих, брат", - написал игрок "Арсенала" и сборной Украины.

Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец - изображение 1

Александр Зинченко провёл с Джеком Грилишем один сезон в "Манчестер Сити". В 2022 году украинец перешёл в лондонский "Арсенал".

В этом сезоне Грилиш сыграл 10 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.

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Джек Грилиш
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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