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Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец
Александр Зинченко не забывает бывших одноклубников
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш стал отцом. У англичанина и его жены Саши Этвуд родилась дочь, которую пара назвала Милой Роуз.
Полузащитник поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram. Также поздравил игрока его бывший одноклубник - украинец Александр Зинченко.
"Поздравляю вас обоих, брат", - написал игрок "Арсенала" и сборной Украины.
Александр Зинченко провёл с Джеком Грилишем один сезон в "Манчестер Сити". В 2022 году украинец перешёл в лондонский "Арсенал".
В этом сезоне Грилиш сыграл 10 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.
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