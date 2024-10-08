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Игрок Арсенала не поедет в сборную из-за проблем со здоровьем

Англия

Опытный полузащитник останется в Лондоне

Игрок Арсенала не поедет в сборную из-за проблем со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Еще один игрок "Арсенала" не поедет в свою сборную во время октябрьской международной паузы. Футбольная ассоциация Ганы объявила, что 31-летний Томас Парти не присоединится к национальной команде из-за проблем со здоровьем.

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Вместо этого хавбек останется в Лондоне, клуб уже назначил дополнительное обследование игроку в ближайшие дни.

Как отмечает журналист Чарльз Уоттс, учитывая историю травм Парти, это может стать причиной для беспокойства, но эта ситуация подобна тому, что из-за проблем с коленом Хаверц также не сыграет за свою сборную в октябре. Считается, что это исключительно мера предосторожности.

Томас Парти выходил в стартовом составе "Арсенала" в каждом матче этого сезона, кроме матча в Кубке лиги против "Болтона" (5:1), также он отыграл все 90 минут в обоих международных матчах за сборную Ганы в прошлом месяце.

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Источник:
Charles Watts
Опубликовал: Андрей Журба
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