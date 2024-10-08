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Ливерпуль интересуется полузащитником Кристал Пэлас

Англия

Правда красным придется столкнуться с конкуренцией за приобретение этого игрока

Ливерпуль интересуется полузащитником Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" под руководством Арне Слота имеет отличный старт в этом сезоне: "красные" одержали 9 побед в 10 матчах и лидируют в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, нидерландский специалист все еще планирует подписать нового опорника в ближайшее январское трансферное окно, несмотря на прекрасную игру Райана Гравенберха на этой позиции.

По информации TEAMtalk, "красные" интересуются полузащитником "Кристал Пэлес" Адамом Уортоном. "Мерсисайдцы" готовы потратить на опорника в январе более 45 млн евро. Впрочем, Арне Слоту столкнется с конкуренцией за приобретение этого игрока, поскольку им также интересуются два манчестерских клуба. Кроме того, "Кристал Пэлас" имеет сильную переговорную позицию, учитывая, что 20-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года, а присоединился к клубу лишь в январе.

Добавим, что в этом сезоне Адам Уортон провел 8 матчей во всех турнирах и никакими результативными действиями не отметился.

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Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Адам Уортон
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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