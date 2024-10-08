Арсенал рассказал о травме Хаверца. Сыграет ли нападающий с Борнмутом?

Лондонский клуб дал нападающему отдых, чтобы не усугубить травму. Игрок по этой причине не сыграет за сборную Германии в матчах против Боснии и Герцеговины и Нидерландов. По ожиданиям "Арсенала", футболист будет готов к матчу с "Борнмутом".

По словам источника, Хаверц не впервые получил травму колена за свою карьеру. С августа 2017 года он из-за повреждения пропустил всего два клубных матча — по одному за "Байер" и "Челси".

В этом сезоне за клуб нападающий сборной Германии сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.