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Арсенал рассказал о травме Хаверца. Сыграет ли нападающий с Борнмутом?
Клуб надеется, что отдых поможет футболисту восстановиться
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский клуб дал нападающему отдых, чтобы не усугубить травму. Игрок по этой причине не сыграет за сборную Германии в матчах против Боснии и Герцеговины и Нидерландов. По ожиданиям "Арсенала", футболист будет готов к матчу с "Борнмутом".
По словам источника, Хаверц не впервые получил травму колена за свою карьеру. С августа 2017 года он из-за повреждения пропустил всего два клубных матча — по одному за "Байер" и "Челси".
В этом сезоне за клуб нападающий сборной Германии сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.
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