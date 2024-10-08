  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал рассказал о травме Хаверца. Сыграет ли нападающий с Борнмутом?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал рассказал о травме Хаверца. Сыграет ли нападающий с Борнмутом?

Англия

Клуб надеется, что отдых поможет футболисту восстановиться

Арсенал рассказал о травме Хаверца. Сыграет ли нападающий с Борнмутом?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский клуб дал нападающему отдых, чтобы не усугубить травму. Игрок по этой причине не сыграет за сборную Германии в матчах против Боснии и Герцеговины и Нидерландов. По ожиданиям "Арсенала", футболист будет готов к матчу с "Борнмутом".

По словам источника, Хаверц не впервые получил травму колена за свою карьеру. С августа 2017 года он из-за повреждения пропустил всего два клубных матча — по одному за "Байер" и "Челси".

В этом сезоне за клуб нападающий сборной Германии сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.

По теме
yellow-arrow
"Мне жаль его". Легенда Ливерпуля поддержал Эрика тен Хага
yellow-arrow
Ливерпуль интересуется полузащитником Кристал Пэлас
yellow-arrow
Игрок Арсенала не поедет в сборную из-за проблем со здоровьем
Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости