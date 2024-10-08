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"Мне жаль его". Легенда Ливерпуля поддержал Эрика тен Хага

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Джейми Каррагер высказался о ситуации с тренером МЮ

"Мне жаль его". Легенда Ливерпуля поддержал Эрика тен Хага

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-игрок "Ливерпуля", а ныне эксперт на Sky Sports, Джейми Каррагер критикует владельцев "Манчестер Юнайтед" за их отношение к Эрику тен Хагу, но все еще ожидает, что нидерландского специалиста могут уволить.

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"Мне жаль его. Ни один менеджер или даже любой из работников не захочет, чтобы его руководство публично обсуждало поиск возможной замены со многими другими людьми. Ему будет трудно довести сезон до конца", — отмечает Каррагер.

Джейми Каррагер все еще считает, что Эрик тен Хаг рано или поздно будет уволен, если результаты команды не будут улучшаться.

"Думаю, ему будет тяжело. Я сочувствую ему, потому что я считаю, что его выставили козлом отпущения в этой истории, в том числе и из-за того, что летом владельцы уже общались с другими менеджерами".

Если же в клубе будет принято решение об увольнении Эрика тен Хага, "красные дьяволы" уже имеют вариант с приглашением экс-тренера «Челси» Томаса Тухеля.

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Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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