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Защитник клуба АПЛ получил необычную бытовую травму
Защитник Ипсвича едва не потерял большой палец на руке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе едва не потерял большой палец на руке, когда мыл посуду.
Игроку понадобилась операция после полученной травмы. Были опасения, что Туанзебе может потерять большой палец в результате этого бытового инцидента, но медикам удалось спасти конечность.
Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна рассказал, что защитнику нужна была срочная операция на руке, из-за чего он пропустил последнюю игру с "Вест Хэмом", в которой его подопечные потерпели разгромное поражение со счетом 4:1.
Аксель Туанзебе стал ключевым игроком "Ипсвича" после того, как клуб вышел в Премьер-лигу. Защитник выходил в старте во всех шести матчах этого сезона, пропустив лишь игру с "Вест Хэмом" из-за травмы.
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