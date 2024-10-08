Защитник клуба АПЛ получил необычную бытовую травму

26-летний защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе едва не потерял большой палец на руке, когда мыл посуду.

Игроку понадобилась операция после полученной травмы. Были опасения, что Туанзебе может потерять большой палец в результате этого бытового инцидента, но медикам удалось спасти конечность.

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Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна рассказал, что защитнику нужна была срочная операция на руке, из-за чего он пропустил последнюю игру с "Вест Хэмом", в которой его подопечные потерпели разгромное поражение со счетом 4:1.

Аксель Туанзебе стал ключевым игроком "Ипсвича" после того, как клуб вышел в Премьер-лигу. Защитник выходил в старте во всех шести матчах этого сезона, пропустив лишь игру с "Вест Хэмом" из-за травмы.