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Центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия
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Магуайр разочарован тем, что получил повреждение

Центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подтвердил, что получил травму.

"Я разочарован тем, что получил травму на этих выходных, я проведу несколько недель на скамейке запасных, но я вернусь сильнее", - сказал игрок.

Напомним, что в текущем сезоне Харри сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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