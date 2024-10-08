Центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подтвердил, что получил травму.

"Я разочарован тем, что получил травму на этих выходных, я проведу несколько недель на скамейке запасных, но я вернусь сильнее", - сказал игрок.