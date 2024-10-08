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Центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы
Магуайр разочарован тем, что получил повреждение
Фото: twitter.com/ManUtd
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подтвердил, что получил травму.
"Я разочарован тем, что получил травму на этих выходных, я проведу несколько недель на скамейке запасных, но я вернусь сильнее", - сказал игрок.
Напомним, что в текущем сезоне Харри сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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