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Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире
За один из клубов-фаворитов выступает украинец
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С наступлением октябрьской международной паузы авторитетный портал Opta решил попробовать проанализировать итоги английского Чемпионшипа.
Суперкомпьютер Opta считает, что "Лидс Юнайтед" является очевидным фаворитом на победу в Чемпионшипе — 37.7% шансов на победу в турнире. Следующими идут "Шеффилд Юнайтед" (20.1%) и "Бернли" (16.1%).
Несмотря на то, что после 9-ти сыгранных туров в Чемпионшипе команда Назария Русина занимает первую строчку, «черные коты» считаются аутсайдерами в борьбе за автоматическое повышение — 9,3%. Кстати, недавно украинский вингер отметился забитым мячом за молодежную команду "Сандерленда".
Еще в августе суперкомпьютер Opta считал "Лидс Юнайтед" безоговорочным фаворитом на автоматическое повышение (63.4%). Как видим, команда Даниэля Фарке по-прежнему остается в лидерах, но их показатель сократился до 58.9% после 16 набранных очков в первых девяти матчах.
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