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Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире

Англия
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За один из клубов-фаворитов выступает украинец

Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С наступлением октябрьской международной паузы авторитетный портал Opta решил попробовать проанализировать итоги английского Чемпионшипа.

Суперкомпьютер Opta считает, что "Лидс Юнайтед" является очевидным фаворитом на победу в Чемпионшипе — 37.7% шансов на победу в турнире. Следующими идут "Шеффилд Юнайтед" (20.1%) и "Бернли" (16.1%).

Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире - изображение 1
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Несмотря на то, что после 9-ти сыгранных туров в Чемпионшипе команда Назария Русина занимает первую строчку, «черные коты» считаются аутсайдерами в борьбе за автоматическое повышение — 9,3%. Кстати, недавно украинский вингер отметился забитым мячом за молодежную команду "Сандерленда".

Еще в августе суперкомпьютер Opta считал "Лидс Юнайтед" безоговорочным фаворитом на автоматическое повышение (63.4%). Как видим, команда Даниэля Фарке по-прежнему остается в лидерах, но их показатель сократился до 58.9% после 16 набранных очков в первых девяти матчах.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
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