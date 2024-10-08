Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире

С наступлением октябрьской международной паузы авторитетный портал Opta решил попробовать проанализировать итоги английского Чемпионшипа.

Суперкомпьютер Opta считает, что "Лидс Юнайтед" является очевидным фаворитом на победу в Чемпионшипе — 37.7% шансов на победу в турнире. Следующими идут "Шеффилд Юнайтед" (20.1%) и "Бернли" (16.1%).

Несмотря на то, что после 9-ти сыгранных туров в Чемпионшипе команда Назария Русина занимает первую строчку, «черные коты» считаются аутсайдерами в борьбе за автоматическое повышение — 9,3%. Кстати, недавно украинский вингер отметился забитым мячом за молодежную команду "Сандерленда".

Еще в августе суперкомпьютер Opta считал "Лидс Юнайтед" безоговорочным фаворитом на автоматическое повышение (63.4%). Как видим, команда Даниэля Фарке по-прежнему остается в лидерах, но их показатель сократился до 58.9% после 16 набранных очков в первых девяти матчах.