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Игрок Арсенала не входит в планы тренера и может уйти зимой
Из-за травмы игрок ещё не появлялся на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Киран Тирни может уйти из "Арсенала" зимой.
Сайт CaughtOffside заметил, что после прихода из аренды в "Реал Сосьедаде", у лондонцев был план продать игрока. Но помешала этому полученная травма на Евро 2024.
"Арсенал" надеется, что Киран Тирни восстановиться до января, чтобы его можно было продать или отправить в аренду. По словам журналистов, никакого конфликта между шотландцем и Артетой нет. Игрок понимает, что его качества левого защитника не подходят для системы "Арсенала".
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Тирни включён в заявку на сезон, но трудно представить, что игрок появится на поле. Шотландский игрок надеется восстановиться к январю и уйти в аренду для получения времени на поле, а после и покинуть "Арсенал".
В прошлом сезоне в испанском клубе защитник сыграл 20 матчей и отдал 2 ассиста.
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