  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок Арсенала не входит в планы тренера и может уйти зимой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Арсенала не входит в планы тренера и может уйти зимой

Англия

Из-за травмы игрок ещё не появлялся на поле

Игрок Арсенала не входит в планы тренера и может уйти зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киран Тирни может уйти из "Арсенала" зимой.

Сайт CaughtOffside заметил, что после прихода из аренды в "Реал Сосьедаде", у лондонцев был план продать игрока. Но помешала этому полученная травма на Евро 2024.

"Арсенал" надеется, что Киран Тирни восстановиться до января, чтобы его можно было продать или отправить в аренду. По словам журналистов, никакого конфликта между шотландцем и Артетой нет. Игрок понимает, что его качества левого защитника не подходят для системы "Арсенала".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тирни включён в заявку на сезон, но трудно представить, что игрок появится на поле. Шотландский игрок надеется восстановиться к январю и уйти в аренду для получения времени на поле, а после и покинуть "Арсенал".

В прошлом сезоне в испанском клубе защитник сыграл 20 матчей и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити обвинил Премьер-лигу в манипуляции результатами судебного разбирательства
yellow-arrow
Клуб MLS хочет подписать звезд Ливерпуля и Манчестер Сити
yellow-arrow
Легенда Манчестер Юнайтед назвал идеального преемника Эрика тен Хага
Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости