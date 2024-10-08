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Клуб АПЛ может пересмотреть свой интерес к талантливому нападающему из Бундеслиги
Арсенал может подписать форварда следующим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" может пересмотреть свой интерес к талантливому 21-летнему нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. Есть вероятность того, что "канониры" попытаются подписать игрока следующим летом.
Известно, что "Арсенал" хотел приобрести Шешко летом этого года, но нападающий сборной Словении решил остаться в Германии и подписать новый контракт с "Лейпцигом". Это решение несколько разочаровало "Арсенал", но вряд ли между клубом и нападающим сожжены все мосты.
"Я уверен, что "Арсенал" отнесся к ситуации с пониманием, потому что, честно говоря, это имело смысл с точки зрения развития, ведь сейчас Шешко регулярно играет, забивает голы и хорошо развивается. Если бы он перешел в "Арсенал", то стал бы дублером Кая Гаверца и, вероятно, имел бы ограниченное игровое время", — считает журналист CaughtOffside Чарльз Уоттс.
"Арсенал" все еще хочет подписать нападающего. В этом сезоне Беньямин Шешко провел 9 матчей за клуб во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи. В сборной Словении 21-летний нападающий имеет еще лучшую статистику: 4 гола в двух матчах против сборных Австрии и Казахстана.
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