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Клуб АПЛ может пересмотреть свой интерес к талантливому нападающему из Бундеслиги

Англия

Арсенал может подписать форварда следующим летом

Клуб АПЛ может пересмотреть свой интерес к талантливому нападающему из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" может пересмотреть свой интерес к талантливому 21-летнему нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. Есть вероятность того, что "канониры" попытаются подписать игрока следующим летом.

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Известно, что "Арсенал" хотел приобрести Шешко летом этого года, но нападающий сборной Словении решил остаться в Германии и подписать новый контракт с "Лейпцигом". Это решение несколько разочаровало "Арсенал", но вряд ли между клубом и нападающим сожжены все мосты.

"Я уверен, что "Арсенал" отнесся к ситуации с пониманием, потому что, честно говоря, это имело смысл с точки зрения развития, ведь сейчас Шешко регулярно играет, забивает голы и хорошо развивается. Если бы он перешел в "Арсенал", то стал бы дублером Кая Гаверца и, вероятно, имел бы ограниченное игровое время", — считает журналист CaughtOffside Чарльз Уоттс.

"Арсенал" все еще хочет подписать нападающего. В этом сезоне Беньямин Шешко провел 9 матчей за клуб во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи. В сборной Словении 21-летний нападающий имеет еще лучшую статистику: 4 гола в двух матчах против сборных Австрии и Казахстана.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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