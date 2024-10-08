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Бывший главный тренер Тоттенхэма может получить работу в Бельгии
Молодой специалист готов взяться за первую полноценную работу в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" собирается получить свою первую полноценную менеджерскую работу в бельгийском "Андерлехте", который в прошлом месяце уволил датского тренера Брайана Римера
33-летний Райан Мейсон, который сейчас работает ассистентом Анге Постекоглу в "Тоттенхэме", является одним из главных претендентов на должность менеджера "Андерлехта". Мейсон работает с первой командой "Тоттенхэма" с 2021 года и уже два раза был временным главным тренером клуба после увольнений Жозе Моуринью и Антонио Конте.
Райан Мейсон чувствует, что готов занять высокую должность и может прекратить свое долгое сотрудничество с "Тоттенхэмом", поскольку он собирается переехать в Бельгию.
Напомним, что бывший полузащитник сборной Англии был вынужден завершить свою игровую карьеру в 26-летнем возрасте из-за ужасной травмы головы, полученной в стычке с тогдашним защитником "Челси" Гэри Кэхилом.
Мейсону понадобилась операция на черепе после данного инцидента в январе 2017 года, после которого он завершил свою игровую карьеру, сфокусировавшись на тренерской деятельности.
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