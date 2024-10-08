"Палмер может стоить 150 млн фунтов и Манчестер Сити пожалеет о продаже", - эксперт Sky

По мнению экс-игрока "Ливерпуля" и эксперта Sky Грэма Сунеса, "Манчестер Сити" поступили неправильно, продав Коула Палмера в "Челси" за 40 млн фунтов. Он уверен, что игрок стоит значительно дороже.

Я не удивлюсь, если следующим летом "Челси" получит предложение от "Реала" в размере 150 миллионов фунтов за Палмера. Если Коул сохранит этот уровень и будет стабильно играть так же хорошо, то он станет игроком мирового класса. В нем просто нет ничего, что могло бы не нравиться, сказал Сунесс.

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Эксперт добавил, что у игрока блестящие навыки, атлетизм и потрясающий футбольный склад ума. В нем просто нечего не любить. В его 22 года никто не должен быть настолько хорош.

Мне нравится его темперамент. По реакции игрока на голы можно многое понять, и Палмер не сходит с ума, когда попадает в сетку. Кажется, у него действительно разумная голова, и он, похоже, получил действительно хорошее футбольное образование, чего и следовало ожидать от современного "Манчестер Сити", - сказал Сунесс.

Коул Палмер – воспитанник "Манчестер Сити". Игрок перешёл в "Челси" в 2022 году за 47 млн евро. В 54 матчах во всех турнирах за "аристократов", англичанин забил 31 гол и отдал 20 ассистов. В составе "Челси" игрок оформил покер ещё в первом тайме.