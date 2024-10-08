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Легенда Манчестер Юнайтед назвал идеального преемника Эрика тен Хага

Англия

Этот кандидат соответствует всем требованиям клуба

Легенда Манчестер Юнайтед назвал идеального преемника Эрика тен Хага

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед" остается под угрозой из-за плохого старта сезона. Легенда клуба Петер Шмейхель назвал своего кандидата на замену голландскому специалисту.

"Мне действительно нравится кадидатура Томаса Тухеля. Я неоднократно общался с ним, брал у него интервью после матчей Лиги чемпионов. Он выглядит отличным вариантом на должность главного тренера для такого клуба как "Манчестер Юнайтед", — цитирует Шмейхеля издание Mirror.

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"Он работал в "Челси", когда в клубе был беспорядок, связанный с приходом новых владельцев. В "Баварии" также была похожая ситуация, потому что они сменили все руководство клуба. Я не думаю, что он достиг своего максимума в обоих клубах. Я уверен, что он идеально подходит для "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на это, Шмейхель отметил, что он готов поддерживать Эрика тен Хага, пока тот остается главным тренером клуба, который нуждается в стабильности в результатах.

"Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага выдал ужасное начало сезона: его команда выиграла лишь дважды в семи первых матчах АПЛ. Клуб сейчас находится на 14-м месте в чемпионате.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 18:53
Прекращайте убивать великий клуб, пригласите нормального тренера. Хотя бы того же Тухеля, эти грабли с экс игроками не работают.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 18:53
Прекращайте убивать великий клуб, пригласите нормального тренера. Хотя бы того же Тухеля, эти грабли с экс игроками не работают.
Ответить
0
0

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