Легенда Манчестер Юнайтед назвал идеального преемника Эрика тен Хага

Будущее Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед" остается под угрозой из-за плохого старта сезона. Легенда клуба Петер Шмейхель назвал своего кандидата на замену голландскому специалисту.

"Мне действительно нравится кадидатура Томаса Тухеля. Я неоднократно общался с ним, брал у него интервью после матчей Лиги чемпионов. Он выглядит отличным вариантом на должность главного тренера для такого клуба как "Манчестер Юнайтед", — цитирует Шмейхеля издание Mirror.

Читайте также Бывший тренер Баварии может заменить Эрика тен Хага

"Он работал в "Челси", когда в клубе был беспорядок, связанный с приходом новых владельцев. В "Баварии" также была похожая ситуация, потому что они сменили все руководство клуба. Я не думаю, что он достиг своего максимума в обоих клубах. Я уверен, что он идеально подходит для "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на это, Шмейхель отметил, что он готов поддерживать Эрика тен Хага, пока тот остается главным тренером клуба, который нуждается в стабильности в результатах.

"Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага выдал ужасное начало сезона: его команда выиграла лишь дважды в семи первых матчах АПЛ. Клуб сейчас находится на 14-м месте в чемпионате.