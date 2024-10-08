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Манчестер Сити обвинил Премьер-лигу в манипуляции результатами судебного разбирательства

Англия

Ситуация набирает обороты

Манчестер Сити обвинил Премьер-лигу в манипуляции результатами судебного разбирательства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" обвинил Премьер-лигу во введении в заблуждение относительно результатов судебного разбирательства, связанного с правилами заключения коммерческих сделок.

Как сообщает ВВС, в письме к другим клубам Премьер-лиги "горожане" утверждают, что резюме решения лиги содержит несколько неточностей и не отражает полностью выводов трибунала.

Напомним, что недавно арбитражная группа рассмотрела иск "Манчестер Сити" против правил лиги относительно сделок с ассоциированными сторонами (АПП). Хотя некоторые жалобы клуба были удовлетворены, а некоторые аспекты правил АПП признаны незаконными, Премьер-лига заявила о своей победе, подчеркнув, что отклонила большинство претензий "Сити".

"Манчестер Сити" же, напротив, утверждает, что их судебный иск увенчался успехом.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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