Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити обвинил Премьер-лигу в манипуляции результатами судебного разбирательства
Ситуация набирает обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" обвинил Премьер-лигу во введении в заблуждение относительно результатов судебного разбирательства, связанного с правилами заключения коммерческих сделок.
Как сообщает ВВС, в письме к другим клубам Премьер-лиги "горожане" утверждают, что резюме решения лиги содержит несколько неточностей и не отражает полностью выводов трибунала.
Напомним, что недавно арбитражная группа рассмотрела иск "Манчестер Сити" против правил лиги относительно сделок с ассоциированными сторонами (АПП). Хотя некоторые жалобы клуба были удовлетворены, а некоторые аспекты правил АПП признаны незаконными, Премьер-лига заявила о своей победе, подчеркнув, что отклонила большинство претензий "Сити".
"Манчестер Сити" же, напротив, утверждает, что их судебный иск увенчался успехом.
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine