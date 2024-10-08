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Челси - лидер по двум показателям АПЛ. По каким?

Англия

Неожиданно их видеть там

Челси - лидер по двум показателям АПЛ. По каким?

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" - лидеры в Английской Премьер-Лиге по полученным жёлтым карточкам и сейвам вратарей.

За 7 матчей английской Премьер-Лиги, футболисты "Челси" получили 27 жёлтых карточек. На втором месте расположились "Манчестер Юнайтед" с 24 жёлтыми карточками

Челси - лидер по двум показателям АПЛ. По каким? - изображение 1

Рекорд команды – 8 жёлтых карточек (без учёта главному тренеру Мареске) полученных в матче с "Борнмутом".

6 предупреждений футболисты "Челси" получили в матче с "Ноттингем Форест", пять – с "Вест Хэмом", четыре – в матче против "Кристал Пэлас". В остальных матчах команда получила три или меньше предупреждений.

"Рекордсмены" среди игроков – защитники Марк Кукурелья и Уэсли Фофана. У них по 5 жёлтых карточек.

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Также лондонцы лидируют по сейвам вратаря. У них их 33. Столько же спасений сделали вратари "Брентфорда" и "Лестера".

Челси - лидер по двум показателям АПЛ. По каким? - изображение 2

Напомним, что перед международным перерывом "Челси" в Премьер-Лиге набрали 14 очков и расположились на четвёртом месте. Следующий матч команда проведёт с лидером чемпионата – "Ливерпулем" на выезде.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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